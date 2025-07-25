Gaziantep'te inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında yalıtım malzemelerinin bulunduğu yerde, henüz bilinmeyen bir nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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