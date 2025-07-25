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        Gaziantep'te inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, inşaat alanında bulunan yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:05
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        Gaziantep'te inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, inşaat alanında bulunan yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında yalıtım malzemelerinin bulunduğu yerde, henüz bilinmeyen bir nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yükselen dumanın kara yolunu kaplaması zaman zaman trafiğin akışını engellerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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