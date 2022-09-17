Adalet Bakanı Bozdağ, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere kente gelen Bozdağ, Valiliğe ziyarette bulundu.

Vali Gül tarafından karşılanan Bozdağ, şeref defterini imzaladı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.