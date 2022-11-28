Gaziantep'te inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8 Şubat Mahallesi 33 No'lu Cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Aracın plakasının değiştirildiğini tespit eden ekipler, araçta yaptıkları kontrolde bagaj kısmındaki muhtelif inşaat malzemelerinin Belkıs Mahallesi'ndeki bir binadan çalındığını belirledi.



Araç içerisinde yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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