Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

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GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21yaşıdaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Korkmaz'ın Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21yaşıdaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Örenli Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.









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