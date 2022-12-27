Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi

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GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi.

Korkmaz'ın naaşı, askeri uçakla Hakkari'den Gaziantep Havalimanı'nı getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Fadile, babası Ali Korkmaz ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve diğer ilgililer katıldı.

Törende anne Fadile Korkmaz, "Seni böyle mi karşılayacaktım Hüseyin'im, can Hüseyin'im sana nasıl kıydılar?" diyerek gözyaşı döktü.

Baba Ali Korkmaz ise oğlunun askeri kıyafetine sarıldı, kıyafeti öptü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarınca uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu.

Şehit Korkmaz'ın naaşı, kara yoluyla defnedileceği Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Örenli Mahallesi'ne götürüldü.









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