Kaymakam Kızılkaya'dan GAP BKİ Başkanı Meral'a Ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Hilal Kızılkaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral'ı ziyaret etti.



​​​​​​​Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Kızılkaya'nın GAP BKİ Başkanı Maral'ı makamında ziyaret ettiği belirtilerek, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.







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