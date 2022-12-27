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Kaymakam Kızılkaya'dan GAP BKİ Başkanı Meral'a Ziyaret

AA

Kaymakam Kızılkaya'dan GAP BKİ Başkanı Meral'a Ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Hilal Kızılkaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral'ı ziyaret etti.

​​​​​​​Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Kızılkaya'nın GAP BKİ Başkanı Maral'ı makamında ziyaret ettiği belirtilerek, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.


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