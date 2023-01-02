Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şafak Suar (49) yönetimindeki 27 BFD 67 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı çevre yolunda bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.​​​​​​​

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