Araban Kaymakamı Kızılkaya işçilerle beraber pamuk topladı

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GAZİANTEP (AA) - Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, ilçede devam eden pamuk hasadına katıldı.

Yöreye özgü kıyafet giyen Kızılkaya, kadın işçilerle beraber pamuk topladı.

Şerif Özdemir'e ait 110 dönümlük alana ekilen tarlada hasada katılan Kızılkaya, kadın işçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz, ilçedeki tarım faaliyetleriyle ilgili Kızılkaya'ya bilgi verdi.



Kadın işçiler ise yöreye özgü kıyafet giyip hasada katılan Kaymakam Kızılkaya'ya teşekkür etti.​​​​​​​

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