GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta kaçak akaryakıt taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Durdurdukları araçta arama yapan ekipler, 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.
Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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