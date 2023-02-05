Araban'da kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü.

İlçede 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı kuraklık korkusu yaşayan çiftçiyi sevindirdi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hava sıcaklığının mevsim normalinin üstünde geçmesinin ardından endişelenen çitfçinin kar yağışıyla umutlandığını belirterek, "Çok şükür ilçe merkezi ve kırsalında iki gün boyunca aralıklarla umutla beklediğimiz yoğun kar yağışı, çiftçilerimizin kuraklık endişesini yok etti." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.