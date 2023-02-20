Deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran Japonları duygulandıran not

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran Japonları duygulandıran not

AA

Deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran Japonları duygulandıran not

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kurdukları sahra hastanesinde depremzede bir aileden Türkçe ve Japonca "Teşekkür ederiz" yazılı notu alan Japon ekibi duygulandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Oğuzeli Devlet Hastanesi tahliye edildi. Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçici olarak "hastane"ye çevrildi. Söz konusu okulun bahçesine ise Japon ekibi tarafından sahra hastanesi kuruldu.

İçerisinde çeşitli operasyonlar ve tahlillerin yapılabileceği sahra hastanesinde 70 sağlık görevlisi hizmet veriyor.

Depremzede bir aile, Japon ekibe Türkçe ve Japonca "Teşekkür ederiz" yazılı kağıt verdi.

"Akif", "Bilal" ve "Anim" adlı çocukların isimleri ile kelebek, kalp ve çiçek figürleri olan not, Japon ekibi duygulandırdı.

Japon Sağlık Timi Başkanı Takeshi Ishihara, AA muhabirine, Türkiye'den talep geldikten sonra ilk olarak arama kurtarma ekibinin, daha sonra ise kendilerinin bölgeye geldiğini söyledi.

Kurdukları hastanede depremzedelere hizmet ettiklerini belirten Takeshi Ishihara, ekibin tecrübeli ve kaliteli olduğunu dile getirdi.

Türk yetkililer ile yakın temas içinde olduklarını anlatan Takeshi Ishihara, "Oğuzeli Devlet Hastanesi ile yakın temas halindeyiz. Hastane tam kapasite faaliyet gösteremediği için bizim bakamadığımıza onlar, onların bakamadığına bizler bakıyoruz. Burada hem normal hem de depremzede yaralılara bakıyoruz. ilk kez Japonya'dan bir tesis getirdik ve burada kurduk. Burada operasyon yapmakta mümkün." diye konuştu.

- "Biz yardım etmek için buraya geldik ama yerli halktan yardım alıyoruz"

Takeshi Ishihara, uzun yıllar Türkiye'de kaldığını ve Türk halkını çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben buraya geldiğim andan itibaren insanların bize sevgisini hissediyorum. Ben uzun zaman Türkiye'de görev yaptım. Biz yardım etmek için buraya geldik ama yerli halktan yardım alıyoruz. Bize çay veriyorlar, yemek veriyorlar, bizi sürekli desteklemeye çalışıyorlar. Biz destek için geldik ama sadece hasta doktor ilişkisi için değil, insan ilişkisi için de geldik. Burada heyet olarak elimizden geleni yapacağız."

Deprem bölgesini gezdiğini ve çok üzüldüğünü anlatan Takeshi Ishihara, şöyle devam etti:

"İslahiye ve Nurdağı ilçesini gezdim, oradaki durumu gördüm ve çok üzüldüm. Orada çok zor durumda olan vatandaşların olduğunu biliyoruz. Bunun için el uzatmaya çalışıyoruz. Doğal afeti önlemek mümkün değil ama bundan sonra yapmamız gereken gerekli tedbirleri almaktır."

- "Teşekkür alınca çok duygulandım"

Takeshi Ishihara, Oğuzeli halkının her fırsatta kendilerine teşekkür ettiğini ve durumdan çok duygulandığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz yukarıda bir çadır kurduk ve orada oturuyoruz. Depremzede bir aile var. Anne ve 3 çocuk geldi, bize Japonca ve Türkçe bir kağıda 'teşekkür ederiz' diye yazmışlar. Bunu bize gösterdiler. Çok duygulandım. Biz teşekkür almak için gelmedik ama bu içten gelen manevi bir şey. Aslında destek vermek için geldik, teşekkür alınca çok duygulandım."

- "Bu millet onların bu fedakarlığını unutmayacak"

Oğuzeli Devlet Hastanesi Diş Hekimi Zelihe Sena Taşdelen ise sahra hastanesinden Japon meslektaşlarıyla vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi.

Zor zamanlardan geçtiklerini dile getiren Taşdelen, "Japon doktorlara gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok özveriyle çalışıyorlar. Oldukça yardımsever ve fedakarlar. Çok uzaktan gelmelerine rağmen şu an bizimle omuz omuzalar, acımızı paylaşıyorlar. Çok çok teşekkür ederim. Bu millet onların bu fedakarlığını unutmayacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAZİANTEP -  AFETZEDE ÇOCUKLARA ŞIRNAK'TAN MORAL OTOBÜSÜ 
YEREL HABERLER GAZİANTEP -  AFETZEDE ÇOCUKLARA ŞIRNAK'TAN MORAL ...
(Görüntülü) ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN ARAÇLA YOLCULUK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN ARAÇLA YOLCULUK
Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk
YEREL HABERLER Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk
Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
Bakan Kurum: Ovalardan dağlara doğru, yerleşim modelini hayata geçireceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Ovalardan dağlara doğru, yerleşim ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM, AFAD KOORDİNASYON MERKEZİNDE KONUŞTU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM, AFAD KOORDİNASYON ...
(Görüntülü) BAKAN KURUM, AFAD KOORDİNASYON MERKEZİNDE KONUŞTU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM, AFAD KOORDİNASYON ...
Gaziantep'te depremde yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremde yıkılan binanın 2 müteahhidi ...
Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın ...
(Görüntülü)DEPREMZEDE ŞAHİN?İN DOĞUM GÜNÜNÜ POLİSLER KUTLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE ŞAHİN?İN DOĞUM GÜNÜNÜ POLİSLER ...
Gaziantep'te hasar gören camiden hırsızlığa 4 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hasar gören camiden hırsızlığa 4 gözaltı
Dünya Sağlık Örgütü deprem bölgesi için 29 uluslararası ekip görevlendirdi
YEREL HABERLER Dünya Sağlık Örgütü deprem bölgesi için 29 ...
Gaziantep'te depremden zarar gören camiden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremden zarar gören camiden hırsızlık ...
Gaziantep'teki tarihi İç Kale Cami, depremden hasar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep'teki tarihi İç Kale Cami, depremden hasar ...
(Görüntülü)BAKAN ÖZER: 10 İLDEKİ EĞİTİM KARARINI YARIN AÇIKLAYACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN ÖZER: 10 İLDEKİ EĞİTİM KARARINI ...
Depremzede Şahin´in doğum gününü polisler kutladı
YEREL HABERLER Depremzede Şahin´in doğum gününü polisler kutladı
Depremzede çölyak hastalarına 10 bin glütensiz ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER Depremzede çölyak hastalarına 10 bin glütensiz ekmek ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, İslahiye'de depremzede öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, İslahiye'de depremzede ...
ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti
YEREL HABERLER ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin ...
Gaziantep'te depremzedeler için sosyal marketler kuruldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te depremzedeler için sosyal marketler ...
Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
Bakan Özer: 10 ildeki eğitim kararını yarın açıklayacağız
YEREL HABERLER Bakan Özer: 10 ildeki eğitim kararını yarın ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep'te konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep'te konuştu:
İslahiye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İslahiye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.