MHP Gaziantep milletvekili adayları tanıtıldı

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GAZİANTEP (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Onat Kutlar Salonu’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, adaylara başarılar diledi.

Atay, "Milliyetçi Hareket Partisi 54 yıllık bir siyasi partidir. Kemikleşmiş bir tabanı ve ideolojisi vardır. Ülkücü hareket 54 yıldan beri şehit vermiştir ama yolundan hiçbir zaman vazgeçmemiştir." diye konuştu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz da seçim bitinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını ve başaracaklarını söyledi.

Adayların sahneye çıkarak katılımcıları selamladığı programa, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kirazoğlu ile partililer katıldı.

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