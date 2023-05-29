Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanağın etkisiyle 46 ev ve işyerinde de su baskını ihbarı alındı.

Adreslere yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.