TEMA Vakfı gönüllüleri Gaziantep'te çevre temizliği yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te TEMA Vakfı gönüllüleri "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği gerçekleştirdi.
TEMA Vakfı Gaziantep İl Temsilciliği gönüllüleri, çevre temizliği ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.
TEMA gönülleri, Oğuzeli ilçesindeki Kurtuluş İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Oğuzeli ilçesindeki Delikli Tepe Mesire alanında bir araya geldi.
Burada çevre temizliği yapan katılımcılar, alandaki vatandaşları atık ve çevre temizliği hakkında bilgilendirdi.