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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar, 6 kök hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:51
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar, 6 kök hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, yürüttükleri titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Karkamış ilçesinde şüpheli bir kişinin ikametinde ve tarlasında uyuşturucu madde ve silah olduğunu tespit etti.

        Şüphelinin ev ve mısır tarlasında yapılan aramada 6 kilogram esrar, 6 kök hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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