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        Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:56
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        Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının, Oğuzeli ilçesinde bir bağ evinde saklandığı tespit edildi.

        Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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