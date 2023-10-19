"100. Yılında Cumhuriyet Dönemi Gaziantep Sempozyumu" başladı

Gaziantep'te "100. Yılında Cumhuriyet Dönemi Gaziantep Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen Gaziantep'in Cumhuriyet Dönemi'ndeki sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi değişimlerini ele alındı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Özaydın, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez de Orta Doğu'nun önemli bir coğrafya olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyum yarın da devam edecek.