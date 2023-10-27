Gaziantep'te kreş öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılını gösteriyle kutladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulunda öğrenciler Cumhuriyetin 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

GAÜN Kreş ve Anaokulu öğrencileri, etkinlik kapsamında okulun konferans salonunda şiir dinletisi, gösteriler gerçekleştirdi, pasta kesti. Okuldaki etkinliğin ardından öğrenciler ve öğretmenler, kampüs içerisinde kortej yürüyüşü yaptı.

Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran, etkinlikteki konuşmasında, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünü çocuklarla kutladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Çocukların etkinlikle Cumhuriyeti doyasıya yaşadığını anlatan Boran, "Çocuklarımız Cumhuriyetin ve yarınlarımızın teminatıdır. Onlar bizim için çok önemli, Cumhuriyetimiz çocuklarımızla payidar kalacaktır." dedi.

Öğretmenlerden Işıl Gül de öğrencileriyle Cumhuriyetin 100. yılına şahit oldukları için büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.