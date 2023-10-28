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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan imam ağır yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan imam tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:47 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:47
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan imam ağır yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan imam tedavi altına alındı.

        Kocaoğlan Mahallesi'ndeki Kabasakal Camisi'nde görevli imam Mustafa Bulut (42), cami önünde bir kişiyle tartıştı.

        Bulut, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bulut'u Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Bulut'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Y.S. ile başka bir kişinin tartıştığı belirtilerek bu esnada cami imamı Mustafa Bulut’un araya girmesi sonrasında Y.S'nin oğlu A.S'nin olay yerine gelerek cami imamını bıçakla yaraladığı üzücü bir olayın meydana geldiği aktarıldı.

        Olayın ardından hastaneye kaldırılan cami imamı Bulut’un tedavisinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olaya karışan Y.S. polis ekiplerimiz tarafından yakalanmış, A.S'nin yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz tarafından cami imamı Bulut’un sağlık durumu ve soruşturma süreci titizlikle takip edilmektedir." denildi.

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