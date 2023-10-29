Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde verilen resepsiyonda Vali Kemal Çeber ve eşi Neslihan Çeber, davetlileri karşıladı.

Vali Çeber, davetlilerin bayramını kutladı.

Müzik dinletisinin ardından hazırlanan pasta kesildi.

Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

Kentte vatandaşlar işlek yollarda araç konvoyları oluşturdu. Sürücü ve yolcular, araç camlarından Türk bayrakları salladı, marşlar çalındı.

- Malatya

Malatya'da bir otelde verilen resepsiyonda, Vali Ersin Yazıcı ile eşi Hanife Yazıcı, davetlileri karşıladı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i bugünkünden daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Büyük Türk Devleti ve milleti güçlü olduğunda dünyaya adalet geleceğini geçmişte ataların gösterdiğini belirten Yazıcı, "Cumhuriyet'imizi kutlarken bu coşku içinde ne yazık ki 18 gündür devam eden Filistin'deki İsrail zulmünü de lanetliyoruz. Bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz Türk milleti ve devleti olarak güçlü olduğumuzda dünyada bu tür insanlık dramları yaşanmayacak. Daha adaletli bir dünya olacak." dedi.

Yazıcı, konuşmasının ardından 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile pasta kesti.

Resepsiyona, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, ile kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da çok sayıda vatandaş, ellerinde fenerlerle yürüyüş yaptı. Öğrencilerden oluşan bando takımının da katıldığı yürüyüşte polisler ve askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Abide Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Rabia Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, Şanlıurfa Valisi Hasan Işıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kilis

Kilis Valisi Tahir Şahin ve eşi Cansel Şahin, Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde verilen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Şahin, Türk milletinin tarih sahnesindeki yerinin Cumhuriyet'in ilanıyla perçinlendiğini söyledi. Vali Şahin, "Bağımsızlık üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir." diye konuştu.

Resepsiyona, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı.

Etkinlik, Cumhuriyet pastasının kesilmesiyle sona erdi.