Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:41 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Gaziantep'te Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi'nde verilen resepsiyonda Vali Kemal Çeber ve eşi Neslihan Çeber, davetlileri karşıladı.

        Vali Çeber, davetlilerin bayramını kutladı.

        Müzik dinletisinin ardından hazırlanan pasta kesildi.

        Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

        Kentte vatandaşlar işlek yollarda araç konvoyları oluşturdu. Sürücü ve yolcular, araç camlarından Türk bayrakları salladı, marşlar çalındı.

        - Malatya

        Malatya'da bir otelde verilen resepsiyonda, Vali Ersin Yazıcı ile eşi Hanife Yazıcı, davetlileri karşıladı.

        Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i bugünkünden daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

        Büyük Türk Devleti ve milleti güçlü olduğunda dünyaya adalet geleceğini geçmişte ataların gösterdiğini belirten Yazıcı, "Cumhuriyet'imizi kutlarken bu coşku içinde ne yazık ki 18 gündür devam eden Filistin'deki İsrail zulmünü de lanetliyoruz. Bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz Türk milleti ve devleti olarak güçlü olduğumuzda dünyada bu tür insanlık dramları yaşanmayacak. Daha adaletli bir dünya olacak." dedi.

        Yazıcı, konuşmasının ardından 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile pasta kesti.

        Resepsiyona, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, ile kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da çok sayıda vatandaş, ellerinde fenerlerle yürüyüş yaptı. Öğrencilerden oluşan bando takımının da katıldığı yürüyüşte polisler ve askerler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

        Abide Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Rabia Meydanı'nda sona erdi.

        Yürüyüşe, Şanlıurfa Valisi Hasan Işıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Kilis

        Kilis Valisi Tahir Şahin ve eşi Cansel Şahin, Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde verilen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Şahin, Türk milletinin tarih sahnesindeki yerinin Cumhuriyet'in ilanıyla perçinlendiğini söyledi. Vali Şahin, "Bağımsızlık üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir." diye konuştu.

        Resepsiyona, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı.

        Etkinlik, Cumhuriyet pastasının kesilmesiyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır
        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep'te otomobilde 78 kilo skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te otomobilde 78 kilo skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek
        Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek