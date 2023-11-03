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        İslahiye'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Filistin'e destek amacıyla 9 ayrı noktada kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:07
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        İslahiye'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Filistin'e destek amacıyla 9 ayrı noktada kermes açıldı.

        Türkiye Diyanet Vakfı ve İslahiye İlçe Müftülüğünce Filistin'e destek amacıyla 9 ayrı cami ve noktada kermes açıldı.

        Tarihi Dervişiye Camisi yanında İslahiye Sebze Pazarında açılan kermese, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, İlçe Jandarma Komutanı Vahdet Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve vatandaşlar katıldı.

        Gazetecilere konuşan İlçe Müftüsü Kiraz, yakın zamanda depremi yaşayan ilçede düzenlenen kermesin çok anlamlı olduğunu söyledi. Kermese katkı sunan personelin ve vatandaşların Filistin'deki yaşanan acıya kayıtsız kalmadığını ve duyarlılıklarını öne çıkararak böyle bir kermesin organize edildiğini belirtti.

        Elde edilecek gelirin Filistin'e ulaştırılacağını ifade eden Kiraz, bir günlük olarak düzenlenen kermese olan ilginin çok büyük olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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