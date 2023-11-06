Stat:Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel (Dk. 91 Oğulcan Çağlayan), Maxim (Dk. 81 Riascos), Dragus (Dk. 91 İlker Karakaş)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Hojer), Mithat Pala (Dk. 81 Garcia), Shelvey (Dk. 58 Varesanovic), Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck (Dk. 58 Gaich), Minchev (Dk. 72 Faye)

Goller: Dk. 20 Maxim, (Penaltıdan), Dk. 50 Dragus (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 57 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 41 Djilobodji, Dk. 46 Dragus, Dk. 75 Nita (Gaziantep FK), Dk. 76 Hojer (Çaykur Rizespor)

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