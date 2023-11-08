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        Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Nizip ilçesinde çiftçilere makarnalık buğday tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:21
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        Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Nizip ilçesinde çiftçilere makarnalık buğday tohumu dağıtıldı.

        Nizip Belediyesi Dış Birimler Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen destekleme ile ilgili konuşan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dağıtımı gerçekleşen makarnalık tohumun yüzde 50 hibe destekli olduğunu söyledi.

        Dağıtımı gerçekleşen tohum miktarının 60 ton olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimizi desteklemek ve sertifikalı tohum ekiminin yaygınlaşması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nca ilçe genelinde tarımsal faaliyetleri destekleme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yılda Nizipli çiftçilerimize destekte bulunuyoruz. İnşallah burada dağıtmış olduğumuz tohumlar ilçemizin bereketli topraklarında güzel bir ürüne dönüşür. Bu konuda çiftçilerimize tohum desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum."

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