Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'te özel halk otobüsünün park halindeki kamyona çarpmasıyla 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te özel halk otobüsünün park halindeki kamyona çarpmasıyla 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 27 H 0405 plakalı özel halk otobüsü, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park edilen 27 AFT 999 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Otobüsteki 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet sanığı: Bazı kişiler yakıp cesetten kur...
        Dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet sanığı: Bazı kişiler yakıp cesetten kur...
        TÜRKONFED'in "100. Yıl Buluşmaları"nın 9. durağı Gaziantep oldu
        TÜRKONFED'in "100. Yıl Buluşmaları"nın 9. durağı Gaziantep oldu
        Gaziantep'te öğrencilerden lösemili çocuklar için farkındalık etkinlikleri
        Gaziantep'te öğrencilerden lösemili çocuklar için farkındalık etkinlikleri
        Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine kitap desteği
        Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine kitap desteği
        Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği çocuk öldü
        Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği çocuk öldü
        Başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti