Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te özel halk otobüsünün park halindeki kamyona çarpmasıyla 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 27 H 0405 plakalı özel halk otobüsü, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park edilen 27 AFT 999 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otobüsteki 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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