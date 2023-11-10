Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te 7 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gaziantep'te 7 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri ve deposunda arama gerçekleştirdi.
Aramada, 7 bin 692 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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