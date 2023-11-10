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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te 7 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:50
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te 7 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri ve deposunda arama gerçekleştirdi.

        Aramada, 7 bin 692 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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