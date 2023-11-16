GÜNCELLEME - Gaziantep'te devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Tuncay Büyükçınar yönetimindeki 27 S 0759 plakalı minibüs, Yavuzeli ilçesi Yarımca Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada araçtaki 18 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, yaralıların geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur Erol Güneş'in Yavuzeli ilçesindeki cenazesine giden Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları olduğu öğrenildi.
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