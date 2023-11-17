GÜNCELLEME - Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Gaziantep'te çarpışmanın etkisiyle biri yanan, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te çarpışmanın etkisiyle biri yanan, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep çevre yolu Kilis ve İbrahimli kavşakları arasında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 HGF 244, 27 AJG 930 ve 27 ACK 930 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 27 ACK 930 plakalı otomobil alev aldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yanan araçtan çıkardığı Halime Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada araçlardaki Fatma Yalçın, Harun Karabük, İkra Oral, İclal Öztürk ile Mehmet Ali ve Ferit Karsız yaralandı.

Bu arada kaza sonrası ekiplerce ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.