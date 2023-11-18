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        Gaziantep'te kaza yapan tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 21:00 Güncelleme: 18.11.2023 - 21:03
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        Gaziantep'te kaza yapan tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

        Nihat Kılıç'ın kullandığı 21 ACA 905 plakalı çekici ve buna bağlı 49 AV 584 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çakmak Mahallesi civarında Osmaniye istikametine giderken henüz bilinmeyen nedenle refüje çıktı.

        Çekici kısmı otoyolda kalan araca aynı yönde seyreden Numan Ünün'ün kullandığı 01 ASF 164 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada, Numan Ünün hayatını kaybetti, aynı araçtaki Sevim, Harun Efen ve Hamza Mert Ünün yaralandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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