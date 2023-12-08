Gaziantep'te sağanak nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarılıyor Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan sağanak sırasında bazı bölgelerde suda mahsur kalan araçların kurtarılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan sağanak sırasında bazı bölgelerde suda mahsur kalan araçların kurtarılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak sırasında metrekareye 65 kilogram yağmur düştüğü belirtildi.

Buna bağlı olarak bazı sorunların yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrekareye 65 kilogram düşen yağmur nedeniyle Çimento Kavşağı, Karşıyaka Tüneli, Yeşilvadi bölgelerinde trafikte aksamalar oluşmuştur. Yer yer mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte saat 05.00 ila 07.00 arasında yağışın tekrar etkisini artırması beklendiğinden sürücülerimizin belirtilen güzergahları kullanmamaları ve trafiğe daha dikkatli çıkmaları gerekmektedir."

Açıklamada, Valiliğin gelişmeleri takip ettiği belirtildi.