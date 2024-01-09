Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

        Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

        Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen play-off müsabakalarında Selçuklu Belediyespor ve Nizip Zeugma Spor Kulübü'nü yenen Gaziantep Polisgücü, lig şampiyonu oldu.

        Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, şampiyonluğa ulaştıkları için gururlu olduklarını belirtti.

        Kaplan, "Erkek takımımız şampiyon olarak döndü. Şampiyonluk kupamızı Gaziantep'e bir kez daha kazandırdık. Sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, bizlere destek veren başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Hatayspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, Hatayspor'a konuk olacak
        AK Parti Milletvekili Şahin, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
        AK Parti Milletvekili Şahin, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Nurdağı ve İslahiye'de afetzede üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi...
        Nurdağı ve İslahiye'de afetzede üniversite öğrencilerine 2 biner lira nakdi...
        Gaziantep'te bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak ateş açan zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak ateş açan zanlı tutuklandı
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü