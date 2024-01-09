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        Gaziantep'te aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:23
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        Gaziantep'te aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Gaziantep'te cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan H.T'nin Şehitkamil ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.T, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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