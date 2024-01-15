Gaziantep'te kuş tartışmasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde, Muhammet Nazmi K. ile Halil C. arasında kuş alışverişi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil C, yanında bulunan tabancayla tartışmayı ayırmaya gelen Servet E. ve Muhammed Nazmi K'yi yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kavgadan sonra kaçan şüpheli Halil C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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