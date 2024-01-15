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        Gaziantep'te kuş tartışmasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'te kuş tartışmasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:47
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        Gaziantep'te kuş tartışmasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te kuş tartışmasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Şehitkamil ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde, Muhammet Nazmi K. ile Halil C. arasında kuş alışverişi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Halil C, yanında bulunan tabancayla tartışmayı ayırmaya gelen Servet E. ve Muhammed Nazmi K'yi yaraladı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgadan sonra kaçan şüpheli Halil C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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