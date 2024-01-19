Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç ve telefon ticaretinde dolandırıldığını beyan eden 2 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, dolandırıcılık şüphelileri M.D, M.Ç, İ.S'yi tespit ederek gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Gaziantep'ten takip edildi
        Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Gaziantep'ten takip edildi
        Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Sorescu'yu transfer etti
        Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Sorescu'yu transfer etti
        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı
        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı
        Gaziantep'te bir kişi karısını tabancayla öldürdü
        Gaziantep'te bir kişi karısını tabancayla öldürdü