Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç ve telefon ticaretinde dolandırıldığını beyan eden 2 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, dolandırıcılık şüphelileri M.D, M.Ç, İ.S'yi tespit ederek gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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