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        Gaziantep'te karısını öldüren kişi tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:29
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        Gaziantep'te karısını öldüren kişi tutuklandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

        Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'taki evlerinde tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra gözaltına alınan Eyüp Turan Karabağ'ın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Karabağ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Eyüp Turan Karabağ, dün evlerinde tartıştığı karısı Bahar Karabağ'ı tabancayla öldürmüş, çiftin 2 çocukları olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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