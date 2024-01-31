Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çağrı merkezi personeli ile deprem sırasında konuşarak sakinleştirdiği afetzede dost oldu

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalanan ve 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sırasında binayı terk etmeyen çağrı merkezi personeli ile afetzedenin konuşması bir dostluğun temelini attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çağrı merkezi personeli ile deprem sırasında konuşarak sakinleştirdiği afetzede dost oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalanan ve 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sırasında binayı terk etmeyen çağrı merkezi personeli ile afetzedenin konuşması bir dostluğun temelini attı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı "Alo 153" çağrı merkezi personeli Şeyma Serin, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için mesaisine geldi. Göreve başlayan Serin, vatandaşları dinleyerek talepleri ilgililere iletti.

        Nurdağı ilçesinde yaşayan, ilk depremin ardından bulundukları binadan çıkan ve araçta ailesiyle bekleyen Medine Karataş da yardım talebi iletmek için çağrı merkezini aradı. Saat 13.24'te çağrıyı alan Serin ile Karataş, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme telefon görüşmesi esnasında yakalandı.

        Sarsıntıya rağmen binayı terk etmeyen ve çağrıyı sonlandırmadan soğukkanlılığını koruyan Serin, Karataş'ı da sakinleştirmeye çalıştı.

        Depremin geçmesini telefonda konuşarak bekleyen Şeyma Serin ile Medine Karataş, 1 yılda sıkı bir dostluk kurdu. Sık sık telefonla görüşen ve "kötü gün dostu" olan ikili, günlük koşturmalar ve uzaklık nedeniyle bir araya gelemedi.

        6 Şubat'ın birinci yılı yaklaşırken Serin ve Karataş, çağrı merkezinde ilk kez yüz yüze geldi.

        - "Daha sonra durumları nasıl diye merak ettim"

        Çağrı merkezi personeli Şeyma Serin, AA muhabirine, depremin yaşandığı gün vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

        Medine Karataş ile konuştukları sırada depreme yakalandıklarını aktaran Serin, şunları kaydetti:

        "İkinci deprem esnasında çağrıdaydım. Medine ile konuşurken o anda deprem oldu. Ben onu, o beni sakinleştirmeye çalıştı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Ben güvenli bir yere geçin diye yönlendiriyordum. O sırada deprem olduğu için konuşmaya, işimi yapmaya devam ettim. Depremin şokuyla çok da bir şey düşünemedim ve işimi yaptım. Daha sonra durumları nasıl diye merak ettim. Telefonla görüştük, yüz yüze görüşemedik. Telefonla iletişimimizi kesmedik sürekli görüşmeye, hal hatır sormaya devam ettik. Kötü bir anı iyi bir dostluğa dönüştü."

        - "İyi ki belediyeyi aramışım böyle bir dostluk kazandım"

        Deprem esnasında çağrı merkezi personeli ile görüşen Medine Karataş da ilk depremden sonra arabada beklemeye devam ettiklerini belirtti.

        Bir süre sonra Nurdağı'nda enkaz altında kalan bir akrabasına yardım ulaştırabilmek için çağrı merkezini aradığını anlatan Karataş, şunları kaydetti:

        "Arayınca Şeyma Hanım bağlandı. Konuşma anında depreme yakalandık. Konuşmaya devam ettik o beni, ben onu sakinleştirdim. Çağrıyı kapatmadan hatta kaldı. O zamandan sonra Şeyma Hanım ile olan iletişimimiz bir daha kopmadı. Güzel bir dostluk kazanmış olduk. O anda iyi ki belediyeyi aramışım böyle bir dostluk kazandım."

        - Telefon görüşmesi ses kaydına yansımıştı

        Çağrı merkezi personeli Şeyma Serin ile Medine Karataş'ın 6 Şubat'ta 13.24'teki deprem anındaki telefon görüşmesi şöyle kayıtlara geçmişti:

        Şeyma Serin: Gaziantep geneli bir doğal afet yaşıyoruz, bazen hatlar düşmeyebiliyor.

        Afetzede Medine Karataş: Şu an deprem oluyor.

        Şeyma Serin: Evet, halen deprem oluyor.

        Afetzede Medine Karataş: Allah'ım Allah'ım, baba deprem oluyor.

        Şeyma Serin: Lütfen güvenli bir yere geçin. Şu an çok kötü bir deprem oluyor.

        Afetzede Medine Karataş: Evet.

        Şeyma Serin: Yerinizde sabit durun.

        Afetzede Medine Karataş: Duruyoruz. Arabanın içerisinde duruyoruz, dışarıdayız.

        Şeyma Serin: Evet çünkü hala devam ediyor. Biz de burada aynı durumu yaşıyoruz.

        Afetzede Medine Karataş: Tamam, teşekkür ederiz. Siz de dikkat edin lütfen.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik futbol turnuvası, Gaziantep'te düzenl...
        Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik futbol turnuvası, Gaziantep'te düzenl...
        Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
        Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
        Nizip Belediyesi işçilerine yüzde 110 zam
        Nizip Belediyesi işçilerine yüzde 110 zam
        Boşanma aşamasındaki kocanın, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdüğü olay kamer...
        Boşanma aşamasındaki kocanın, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürdüğü olay kamer...
        Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile 2 sanık hakkında tutuklama ka...
        Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile 2 sanık hakkında tutuklama ka...
        Gaziantep FK'de galibiyet hasreti sürüyor
        Gaziantep FK'de galibiyet hasreti sürüyor