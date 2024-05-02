GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi "1. Ulusal Bahar Sempozyumu" düzenleyecek

Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu ise ilerleyen dönemlerde bu tarz etkinliklerin sayısını arttırmayı planladıklarını söyledi.

Sempozyumun 6 oturumdan oluştuğunu söyleyen Diş GAÜN Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Uğur Aydın, bu tür etkinliklerin önemsediklerini belirtti.

Onursal Başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın yaptığı ve 4 Mayıs'da gerçekleşecek olan sempozyumun düzenleme kurulunda, farklı üniversitelerden 27 akademisyen, diş hekimi ve öğrenci görev alıyor.

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