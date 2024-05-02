GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi "1. Ulusal Bahar Sempozyumu" düzenleyecek
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "1. Ulusal Bahar Sempozyumu" düzenlenecek.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "1. Ulusal Bahar Sempozyumu" düzenlenecek.
Onursal Başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın yaptığı ve 4 Mayıs'da gerçekleşecek olan sempozyumun düzenleme kurulunda, farklı üniversitelerden 27 akademisyen, diş hekimi ve öğrenci görev alıyor.
Sempozyumun 6 oturumdan oluştuğunu söyleyen Diş GAÜN Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Uğur Aydın, bu tür etkinliklerin önemsediklerini belirtti.
Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu ise ilerleyen dönemlerde bu tarz etkinliklerin sayısını arttırmayı planladıklarını söyledi.
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