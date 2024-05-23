Depremde vefat eden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp adına futbol turnuvası düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya’da hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan adına futbol turnuvası düzenlendi.

Gaziantep Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, depremlerde hayatını kaybeden Türkaslan için futbol turnuvası düzenlemeye karar verdi.

Okul bahçesindeki futbol sahasında düzenlenen turnuvaya 30 sınıftan öğrenci katıldı.

Turnuvanın final maçını Eyüp Türkaslan'ın annesi Emine ve ağabeyi Muhammet Salih'in yanı sıra kent protokolü de izledi.

Gerçekleşen turnuvada şampiyon olan 11-A sınıfına ödülünü Gaziantep Valisi Kemal Çeber takdim etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, turnuva sonrası yaptığı konuşmada, öğrencilerin vefat eden Türkaslan'a vefa örneği gösterdiğini belirtti.

Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Çeber, "En önemli değerlerimizden biri de şüphesiz ki vefa. Gaziantep Lisesi'ni tebrik ediyorum. Ahmet Eyüp kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Vali Çeber daha sonra Türkaslan'ın annesi ve ağabeyine plaket verdi.