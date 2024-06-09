Gaziantep'te gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Dün, Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren ve kaybolan C.G'ye (16) ulaşmak için Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) çalışma başlattı.

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