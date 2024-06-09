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        Gaziantep'te gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 22:51 Güncelleme: 09.06.2024 - 22:51
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        Gaziantep'te gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Dün, Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren ve kaybolan C.G'ye (16) ulaşmak için Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) çalışma başlattı.

        Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından C.G'nin cansız bedenine ulaştı.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Dün, serinlemek amacıyla Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren C.G. kaybolmuş, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı M.E. ise hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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