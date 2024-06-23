Gaziantep'te 70 yaşındaki kişi, eski karısını tabancayla öldürdü
Gaziantep'in Araban ilçesinde 70 yaşındaki kişi, eski eşini tabancayla öldürdü.
Gaziantep'in Araban ilçesinde 70 yaşındaki kişi, eski eşini tabancayla öldürdü.
Kırsal Dağdancık Mahallesi'nde oturan Mehmet Emin M, evinin bahçesinde tartıştığı eski eşi Fatma M'ye tabancayla ateş etti.
Yaralanan 8 çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Emin M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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