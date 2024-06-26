Gaziantep'te deprem konutu çıkanlar için açık borçlanma işlemi 10 Ağustos'a kadar sürecek

Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerden hak sahipliği kabul edilen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkanların açık borçlanma işlemlerinin 10 Ağustos'a kadar yapılması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların, açık borçlandırma işlemlerinin 7269 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesine göre yapılacağı ve 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40'ıncı maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahipliklerinin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.