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        CHP Nizip İlçe Başkanı Bozfırat vefat etti

        Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:46
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        CHP Nizip İlçe Başkanı Bozfırat vefat etti
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        Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        CHP'de uzun süredir görev yapan ve son olarak İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bozfırat, kanser tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

        Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Bozfırat için, Hazreti Ali Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Bozfırat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Partinin İlçe Başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda partili ve sevenleri katıldı.

        Bozfırat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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