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        Gaziantep'te belediyenin üreticiye verdiği fidelerin ürünleri toplanıyor

        Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan sebze fideleriyle üretim yapan çiftçiler için hasat mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:42
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        Gaziantep'te belediyenin üreticiye verdiği fidelerin ürünleri toplanıyor
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        Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan sebze fideleriyle üretim yapan çiftçiler için hasat mesaisi başladı.

        Kırsal Muhacir Osman Mahallesi'ndeki hasada katılan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere, uzun zamandır kırsalın kalkındırılmasına önem verdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda yıllardan beri gübre, tohum, yem, fide ve fidan desteği, canlı hayvan, arılı kovan gibi birçok destekte bulunduklarını dile getiren Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu yıl da dağıtmış olduğumuz fidelerden domates, biber, patlıcan, kavun, karpuzda hasat zamanı geldi. Şu anda domateste hasat yapılıyor. Biz de tarladayız, ürünler gayet güzel. Yerli tohum üzerinden fideleri dağıtıyoruz ve kendi tohumlarımızdan üretilen fideler pazara ulaşacak ve böylelikle üretimi artırarak hem çiftçinin kazanmasını hem de vatandaşın çok daha kolay ve ucuza erişmesini sağlıyoruz."

        Tahmazoğlu, pazarda, halde ve tarladaki fiyatları yakın takipte olduğunu, tarla ile pazar arasında anormal bir fark olması halinde üreticiyi ve tüketiciyi korumak adına adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi.

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