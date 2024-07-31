Nurdağı Kaymakamı Erciyas, görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Keşap Kaymakamlığı'ndan Gaziantep'in Nurdağı ilçe kaymakamlığına atanan Nurullah Cemil Erciyas, yeni görevine başladı.

Görevinin ilk gününde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin defnedildiği mezarlığı ziyaret eden Erciyas, burada hayatını kaybedenler için dua etti.

Daha sonra makamında kurum müdürleri ve amirleriyle tanışan Erciyas, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve koordinasyonu arttırmak amacıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.