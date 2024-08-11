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        Gaziantep'te "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" devam ediyor

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:40
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        Gaziantep'te "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" devam ediyor
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        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.

        Yamaçtepe Bilim Kamp Alanı'ndaki şenliğe katılan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gazetecilere, öğrencilere uzay farkındalığını kazandırmak amacıyla buluşmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Gezeravcı, bilim şenliğinin gençler üzerinde olumlu etki bırakacağını aktararak, "Eğitim faaliyetleri kapsamında öğrenci kardeşlerimizin eğitim öğretim yılının sonunda elde etmiş olduğu başarıları görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de Gaziantep'e ilk kez geldiğini ifade etti.

        Gençlerin önemli işler yaptığını anlatan Atasever, "Şenliğin gençlerin geleceğine dokunabilecek, perspektiflerini genişletebilecek bir program olduğundan dolayı mutlu oldum. Böyle bir etkinliğin burada düzenleniyor olması gençlerin gökyüzüne karşı ilham edinmesinin önünü açacak. Bu etkinliğin icra ediliyor olması çok kıymetli." diye konuştu.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da gökyüzü bilimine ilgi duyan gençlere ilham kaynağı olacak etkinliğin 3 gün devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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