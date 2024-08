Gaziantep ve çevre illerde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Malatya'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, parti binasında düzenlenen etkinlikte, ülke siyasi tarihine damga vurduklarını ve millete hizmet yolculuğuna başladıkları günden bu yana 22 yılı geride bırakmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni ve büyük Türkiye'nin adımları atıldığında tarihin 14 Ağustos 2001 olduğunu belirten Fedaioğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi kurarken, 'Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz' dedi. İlk sınavımızı 2002'de partimizin kuruluşundan 15 ay sonra girdiğimiz ilk genel seçimlerde tek başımıza iktidar olarak verdik. AK Parti'miz oylarını artırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu." dedi.

Ülkeyi her alanda daha ileri taşımak, refah seviyesini yükseltmek ve büyük hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Fedaioğlu, "Gaziantep, tarih boyunca çalışkanlığı, üretkenliği ve girişimciliği ile örnek bir şehir olarak, Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmada öncü bir rol oynamaya her zaman devam edecek. Bizler de şehrimizin gelişimi, halkımızın refahı ve huzuru için aynı gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere inanan, güvenen ve desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkürü borç biliyorum." diye konuştu.

- Kilis

AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ise parti binasındaki programda, AK Parti'nin sadece ülke ve millet için değil aynı zamanda dünyanın tüm mazlumları için bir umut ışığı olarak ortaya çıktığını söyledi.

İlk günkü aşkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade eden Diyarbakırlı şöyle konuştu:

"Milletine aşık bir adamın her türlü zorluğu, her türlü engeli, her türlü kumpası elinin tersi ile iterek bir destan yazdığını aziz milletimiz görmekte ve bu çabayı vermiş olduğu büyük destek ile defaatle göstermektedir. Milletine hizmeti dünyanın en kutsal görevi addeden partimize en büyük desteği her zaman Kilis vermiştir. Partimizin ilk kurulduğu günden itibaren bizleri bağrına basarak aynı yolu aynı kararlılık ile yürüyen şehrimizin hatırşinas insanlarına ne kadar müteşekkir olsak azdır."