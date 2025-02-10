Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yasa dışı çakar kullanan otomobile ceza

        Gaziantep'te yasa dışı çakar kullanan otomobile para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yasa dışı çakar kullanan otomobile ceza
        ABONE OL

        Gaziantep'te yasa dışı çakar kullanan otomobile para cezası uygulandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir otomobilin yasa dışı çakar kullanımıyla ilgili paylaşılan görüntülerini ihbar kabul ederek çalışma başlattı.

        Aracı tespit eden ekipler, otomobile mevzuatta izin verilmeyen şekilde ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları takmak ve kullanmak maddesinden 138 bin, standart dışı air süspansiyon kullanmak maddesinden 993 TL, sigortasız araç kullanmak maddesinden 993 TL olmak üzere toplamda 139 bin 986 TL para cezası uygulandı.

        Açıklamada, araç sahibinin sürücü belgesinin 30 gün geri alındığı ve aracın 30 gün trafikten men edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
        Gaziantep'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
        Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı
        Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Gaziantep'te kasap ve marketler denetlendi
        Gaziantep'te kasap ve marketler denetlendi
        İslahiye Gençlik Merkezi'ne depremde hayatını kaybeden gençlik liderinin is...
        İslahiye Gençlik Merkezi'ne depremde hayatını kaybeden gençlik liderinin is...
        Gaziantep'te çiftçilerin "yaban domuzu" nöbeti
        Gaziantep'te çiftçilerin "yaban domuzu" nöbeti