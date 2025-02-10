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        Gaziantep'te kasap ve marketler denetlendi

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla kasap ve marketlere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:59
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        Gaziantep'te kasap ve marketler denetlendi
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla kasap ve marketlere yönelik denetim yapıldı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde hijyen standartları, etiket fiyatları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda güvenliği konularında detaylı inceleme yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

        Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının kendileri açısından öncelikli olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Belediye olarak kasap ve marketler başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinde denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen yerlere gerekli uyarıları yapıyoruz. Gıda güvenliği konusunda taviz vermemiz mümkün değil. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

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