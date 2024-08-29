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        Gaziantep Üniversitesi 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi açıldı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:14
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        Gaziantep Üniversitesi 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi açıldı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezinin açılışı yapıldı.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, açılış törenindeki konuşmasında, hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerine sağlayacağı katkıya işaret etti.

        İstatistiklerin dünya genelinde ölüm nedenleri arasında kanserin ilk üçte yer aldığını gösterdiğini belirten Özaydın, şöyle dedi:

        "Buradan 8 kilometre uzaklıktaki kanser hastanemiz eski teknolojisi nedeniyle işlevsiz hale gelmişti. Bu sorunu çözmek için hastaneye tomoterapi teknolojisi getirdik. Bu teknoloji hastanenin alt katında hizmet vermeye başladı. Hizmet alım sözleşmesiyle bu yatırımı gerçekleştirdik ve bütçeye ek bir yük getirmedik. Depo olarak kullanılan bir binayı dönüştürerek yeni bir hastane yapma planımız devletimiz tarafından olumlu karşılandı. Bu dönüşümü düşük bir maliyetle gerçekleştirdik ve burayı modern bir hastaneye dönüştürdük."

        Hastanenin çevre illerdeki kanser hastalarına da hizmet vereceğini dile getiren Özaydın, "Allah kimseyi kanserle karşı karşıya bırakmasın ancak böyle bir durumda doktorlarımız burada ve ekibimiz son derece yetkin. Bu projeyi gerçekleştiren takım arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu başarıyı tek başımıza elde etmedik, arkamızda güçlü bir sağlık ordusu var." diye konuştu.

        Özaydın, çocuk hastalıkları konusunda da kapsamlı hizmetler sunduklarını söyledi.

        Kullanılmayan bir binayı Böbrek Nakil Hastanesine dönüştürdüklerini ifade eden Özaydın, "Şu ana kadar 100'e yakın böbrek nakli başarıyla tamamlandı. Acil Yanık ve Travma Hastanesini ise yıl sonunda veya 2025'in ilk aylarında hizmete açacağız. Gaziantep'te 5 hastaneyi bir araya getirerek bu bölgeyi sağlık kampüsü olarak yapılandırdık." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal da büyük bir emek sonucu bu işlerin ortaya çıktığını belirterek, "Sağlık her şeyden önemlidir. Bu projede büyük bir emek harcandı. Yeni hastanemizin ülkemize ve Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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