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        Gaziantep Valiliği'nden törende Atatürk posterinin olmadığı iddiasına ilişkin açıklama

        Gaziantep Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çelenk koyma töreninde Atatürk posteri ve Türk bayrağının olmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:50
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        Gaziantep Valiliği'nden törende Atatürk posterinin olmadığı iddiasına ilişkin açıklama
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        Gaziantep Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çelenk koyma töreninde Atatürk posteri ve Türk bayrağının olmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, çelenk koyma töreninde İsmail Heniyye'nin posterinin bulunduğu, Atatürk posterinin ve Türk Bayrağı'nın olmadığı ve bu şekilde törenlerin provoke edilmeye çalışıldığı şeklinde sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan iddialar nedeniyle açıklama yapılma ihtiyacı doğdu belirtildi.

        Söz konusu Heniyye posterinin törenden çok daha önceki günlerde ve kentteki sivil toplum örgütleri tarafından asıldığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sivil toplum örgütlerinin Gazze'ye destek programları muhtelif akşamlarda posterlerin bulunduğu alanda yapılmaktadır. Posterlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleriyle ilgisi bulunmamaktadır. Atatürk posteri olmadığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tören alanını gören Valilik binası, Büyükşehir Belediye binası ve diğer tüm kamu binalarına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asılmıştır. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı geniş bir alandır. 30 Ağustos tarihinde çelenk sunma törenleri bu meydanın bir bölümünde, diğer kutlama programları İstasyon Meydanı'nda yapılmaktadır. Törenin yapıldığı alan bariyerlerle kapatılmıştır. Bahse konu poster, tören alanının bariyerlerinin yaklaşık 50 metre gerisinde yani tören alanı dışında yer almaktadır. Bahse konu poster, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili bir nedenden alana asılmamıştır ve Gazze etkinlikleri nedeniyle bir süredir alandadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri ile posterler arasında kurulmaya çalışıldığı gibi bir bağ bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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