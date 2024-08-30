Gaziantep Valiliği'nden törende Atatürk posterinin olmadığı iddiasına ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çelenk koyma töreninde Atatürk posteri ve Türk bayrağının olmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, çelenk koyma töreninde İsmail Heniyye'nin posterinin bulunduğu, Atatürk posterinin ve Türk Bayrağı'nın olmadığı ve bu şekilde törenlerin provoke edilmeye çalışıldığı şeklinde sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan iddialar nedeniyle açıklama yapılma ihtiyacı doğdu belirtildi.

Söz konusu Heniyye posterinin törenden çok daha önceki günlerde ve kentteki sivil toplum örgütleri tarafından asıldığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: