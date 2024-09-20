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        Gaziantep'te yaya geçidinde motosikletin çarptığı 3 öğrenci yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 öğrenci, motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:03
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        Gaziantep'te yaya geçidinde motosikletin çarptığı 3 öğrenci yaralandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 öğrenci, motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

        Fevzi Paşa Mahallesi Necip Mahmut Caddesi'ndeki Alkan Ortaokulu'ndan çıkan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 öğrenciye, Musa H. idaresindeki 27 JF 437 plakalı motosiklet çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Öğrenciler ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir öğrenci, buradaki ilk müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        - Motosiklet sürücüsü tutuklandı

        Gözaltına alınan sürücü Musa H, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir öğrenci grubunun yaya geçidinden karşıya geçerken motosikletin 3 öğrenciye çarpması görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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