Gaziantep'te yaya geçidinde motosikletin çarptığı 3 öğrenci yaralandı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir öğrenci grubunun yaya geçidinden karşıya geçerken motosikletin 3 öğrenciye çarpması görülüyor.

Öğrenciler ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir öğrenci, buradaki ilk müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.